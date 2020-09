El teletrabajo puede estropear tu coche, aprende cómo evitarlo

Edgar Vivó » 18 de septiembre, 2020

Muchos de los que cogían el coche a diario para ir al trabajo ahora lo tienen parado en el garaje porque han optado o se han visto obligados a ejercer el teletrabajo por la pandemia de coronavirus. La inactividad es uno de los peores enemigos de los vehículos, ya que la falta de uso y rodaje puede deteriorar algunos elementos básicos para el correcto funcionamiento del automóvil. Con estos sencillos consejos podrás evitar una elevada factura del taller cuando quieras volver a poner en marcha tu coche.

Lo primero que hay que señalar es que, aunque ya no tengamos la obligación de coger el coche debido al teletrabajo, lo más recomendable es moverlo una o dos veces por semana, ya sea alguna mañana o tarde que tengamos libre, o lo que es más recomendable, realizar alguna salida de fin de semana para que al coche le dé tiempo de coger temperatura, lubricar todos sus componentes y completar la limpieza del filtro de partículas si dispone de él.

Más presión de la normal en las ruedas

Las ruedas pierden inveitablemente aire y más si el coche está parado, lo que puede arruinar los neumáticos si dejamos que se desinflen por completo y el propio peso del coche acabe deformándolos y agrietándolos. Por ello, si el teletrabajo va ser durante mucho tiempo y no solemos coger el coche los fines de semana, lo suyo sería inflar los neumáticos a unos 2,8 bares de presión para prolongar lo máximo posible la pérdida de aire.

Inflado de naumáticos

Desconexión de la batería

Otro de los elementos que sufre especialmente con la inactividad es la batería. Aunque el coche esté parado, existe un consumo fantasma de sistemas elementales que con el tiempo acabará por agotar la reserva de energía de la misma. Para evitarlo si vamos a estar mucho tiempo sin conducir nuestro vehículo es desconectarla retirando los bornes y dejándolos de forma que nos aseguremos que no puedan hacer contacto entre ellos ni con otras piezas metálicas del vehículo.

No dejarlo en reserva

La gasolina con el tiempo se evapora, por lo que si vamos a dejar mucho tiempo parado el coche porque ya no nos hace falta para ir al trabajo, no es recomendable dejarlo con poca gasolina o en reserva, ya que quizá cuando queramos volver a ponerlo en marcha, no tengamos combustible suficiente para ni si quiera arrancarlo. En los vehículos con más años y si realmente el coche va a estar mucho tiempo parado, con esta acción también evitaremos que el tanque se pueda deteriorar.

Indicador del depósito de combustible

Ponerlo en marcha cada cierto tiempo

Al inicio hemos dicho que, aunque el coche ya no nos haga falta para ir al trabajo, lo ideal es utilizarlo de vez en cuando para evitar una avería. Pero si no tenemos tiempo para completar un recorrido, al menos deberíamos bajar a la calle o al garaje y arrancar el coche en parado por lo menos cada 10 días. para lubricar todos los engranajes e impedir que se “oxiden” los componentes. Si no hemos desconectado la batería, poner el coche en marcha cada poco tiempo también evitará que se agote.

Accionar los elementos eléctricos

Y ya que hemos puesto el coche en marcha, aprovecharemos para poner en marcha los elementos y sistemas electrónicos del coche, como el aire acondicionado, para que siga siendo efectivo y no se acumule suciedad y humedad en las toberas. A su vez, es bueno subir y bajar las ventanillas, encender las luces, mover los espejos retrovisores exteriores si son electrónicos, o regular los asientos y el volante si también son automáticos.

Encendido de luces

Proteger la carrocería

Si somos consientes de que el coche va a estar parado mucho tiempo, antes de dejarlo deberemos lavar la carrocería para evitar que suciedad como excrementos de pájaros, o resina, puedan comerse la pintura. Y ya que lo hemos lavado, y para evitar que coja polvo y suciedad, lo más recomendable es tapar el coche con una lona o funda transpirable.

Puesta a punto

Si debido al teletrabajo hemos tenido el coche mucho tiempo parado, una vez volvamos a utilizarlo de forma habitual, lo más recomendable es llevarlo al taller para revisar todos los líquidos y renovarlos junto con sus filtros. De este modo evitamos que nos quedemos sin ellos por posibles fugas o evaporación, además de impedir la saturación de los filtros por la suciedad acumulada, lo que puede conllevar una avería con su consiguiente y costosa reparación.