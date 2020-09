¡Cuidado! Pueden multarte por colgar la mascarilla del espejo retrovisor del coche

Si cuelgas la mascarilla en el espejo retrovisor del coche te pueden multar aunque no sea una norma establecida en el código de circulación

Edgar Vivó » 7 de septiembre, 2020

Puede que colgar la mascarilla del espejo retrovisor cuando se entra en el coche parezca una buena idea, ya que es cómodo, se airea y al tenerla presente no se nos olvidará cuando salgamos de nuevo del vehículo; pero ojo, dejar la mascarilla ahí no sólo no es una buena idea sino que además nos puede acarrear una multa.

Si acudes al código de circulación no verás ninguna norma que prohíba expresamente llevar algo colgando del espejo retrovisor con lo que puedes caer en el engaño de que no te pueden multar por llevar la mascarilla u otro objeto en este lugar del coche. Pero por ello escribimos este artículo, para advertirte que pese a que no hay una prohibición específica sí pueden sancionar por hacerlo, ya que se incumple otra norma de circulación.

Más concretamente, se está quebrantando una norma establecida en el artículo 19 del Reglamento General de Circulación en el que se especifica que el conductor está obligado a mantener el campo de visión necesario y la atención permanente a la conducción para garantizar su propia seguridad y la de sus pasajeros. Al colgar la mascarilla en el espejo estamos incumpliendo ambas advertencias ya que el tapabocas no sólo nos impide la visión en el centro del parabrisas, sino que además puede ser objeto de distracción en la conducción, pudiendo ser por tanto motivo de accidente.

Los objetos que impiden la visión están prohibidos

Por ello, aunque no es lo habitual, los agentes podrían pararnos y sancionarnos al llevar la mascarilla en el espejo del coche con una multa de nada menos que 80 euros. Pero la sanción económica no es el único contratiempo de dejar ahí el ‘tapabocas’ en el coche, sino que además resulta antihigiénico, ya que al estar expuesto a la ventilación, puede propagar el virus por el interior del habitáculo. Cabe recordar que si no se van a utilizar lo más aconsejable es depositar la mascarilla en una bolsa cerrada o en un estuche específico.

Por tanto, si llevas la mascarilla colgada del espejo retrovisor del coche, no sólo te expones a recibir una multa de 80 euros, sino que además incumples con las precauciones sanitarias.

