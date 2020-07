Viajar en coche: estos son los límites de velocidad en Europa

Marina Baranova » 30 de julio, 2020

El exceso de velocidad es uno de los principales causantes de los accidentes de tráfico en nuestro país, especialmente en las carreteras convencionales, donde cada año pierden la vida aproximadamente mil personas. Por ello, desde el año pasado, España se sumó a la mayoría de los países europeos que mantienen la velocidad máxima de este tipo de carreteras entre los 80 y 90 km/h y redujo la velocidad genérica de las vías convencionales españolas de 100 a 90 km/h. Únicamente Alemania, Polonia, Rumanía, Austria y Holanda siguen manteniendo la velocidad a 100 km/h.

Con la llegada de las vacaciones de verano, es recomendable tener presente el límite de velocidad genérico establecido en cada país, sobre todo si tienes previsto realiza un viaje en coche por Europa durante tus días libres.

Países con límites de velocidad superiores a 120 km/h

Las autopistas y autovías de Alemania y Austria tienen una velocidad máxima de 130 km/h, salvo en algunos tramos de Autobahn, donde no hay un máximo legar establecido para ciertos vehículos, aunque sí existe un máximo recomendado de 130 km/h. Por su parte, en las carreteras no urbanas de ambos países no se superan los 100 km/h. En los Países Bajos y Dinamarca la velocidad máxima en autopistas y autovías también es de 130 km/h, aunque en vías no urbanas el límite se sitúa en los 80 km/h.

Por otro lado, Italia, Croacia, Eslovaquia, Luxemburgo, Rumanía, República Checa, Eslovenia, Hungría y Grecia tienen una velocidad máxima superior a los 130 km/h, aunque todas las vías que no sean urbanas están limitadas a 90 km/h.

Por último, un caso curioso es el de Francia, puesto que se permite circular en autopistas a una velocidad máxima de 130 km/h y en vías interurbanas a 80 km/h, siempre que las condiciones climatológicas sean favorables. En caso de que llueva, el firme esté deslizante o haya mala visibilidad, la velocidad máxima se reduce de forma automática a 110 km/h en autopistas y a 50 km/h en vías interurbanas.

Países con límites de velocidad de 120 km/h

Los países que tienen un límite de velocidad en autopistas de 120 km/h no son muchos. Sin embargo, España se encuentra en este grupo junto con Bélgica y Portugal, que también comparten con nuestro país el mismo límite de 90 km/h en vías interurbanas. Por otro lado, en Irlanda se permite circular en autopistas y autovías a 120 km/h, mientras que en vías no urbanas la velocidad se reduce a 80 km/h.

Países con límites de velocidad inferiores a 120 km/h

Si viajas a Reino Unido, Suecia, Noruega, Chipre o Estonia, debes tener cuidado a la hora de pisar el acelerador. En Reino Unido, además de conducir por el carril izquierdo, debes tener en cuenta que la velocidad se mide en millas por hora. Por ello, los límites genéricos son de 70 mph en autovías (112 km/h), de 60 mph en vías de dos carriles (96 km/h) y de 30 mph en ciudad (48 km/h).

Por lo que respecta a Suecia, se puede circular por autopistas y autovías a una velocidad máxima de 110 km/h, mientras que en vías interurbanas la velocidad se reduce considerablemente hasta los 70 km/h. Por su parte, en Noruega y Chipre, se puede conducir en autovías a 100 km/h y en carreteras interurbanas a 80 km/h. Además, debes tener en cuenta que en las zonas peatonales de Chipre no se pueden superar los 30 km/h.

Por último, llama la atención el caso de Estonia, ya que en este país por norma general no se permite circular a más de 90 km/h en vías no urbanas, autopistas y autovías, aunque si la carretera dispone de doble calzada y circulas en verano, el límite de velocidad asciende hasta los 110 km/h.

Documentación para viajar en coche al extranjero

Si vas a viajar en coche, recuerda que tu permiso de conducir te sirve para circular sin ningún problema por Europa y por todos los países que han firmado el convenio de reconocimiento de dicho documento:

Suiza

Andorra

Mónaco

Islandia

Noruega

Liechtenstein

Corea

Japón

Argelia

Argentina

Colombia

Ecuador

Uruguay

Perú

Marruecos

Chile

Venezuela

República Dominicana

Paraguay

Bolivia

Brasil

Guatemala

Filipinas

San Salvador

Serbia

Ucrania

Turquía

Nicaragua

Macedonia

Panamá

Por otro lado, si vas a viajar en coche por un país distinto a los mencionados, necesitarás un permiso internacional de conducir, que puedes conseguir en cualquier Jefatura de Tráfico por tan sólo diez euros. Este documento tiene una validez de un año y para solicitarlo necesitas una fotocopia del DNI o NIE, una fotocopia de tu permiso de conducir y dos fotografías.

Finalmente, recuerda que para viajar al extranjero debes llevar siempre la documentación del vehículo: el permiso de circulación, la ficha con las características del coche, la tarjeta de la ITV y el recibo del seguro vigente.