Seis excepciones para ir sin mascarilla en el coche y evitar la multa de 100 euros

Edgar Vivó » 3 de agosto, 2020

Los rebrotes de coronavirus son cada vez más numerosos y notables por toda España, por lo que el uso obligatorio de mascarillas es cada vez más generalizado. Una práctica que se extiende a su vez la conducción, ya que también es obligatorio su uso si viajamos en un vehículo. Sólo en estas seis excepciones podremos ir sin mascarilla en el coche y de este modo evitar una multa de 100 euros.

Niños sin mascarilla

Los niños que tengan menos de 6 años no están obligados a llevar mascarillas en el coche (ni tampoco en general). Esto es debido a que por su corta edad no pueden hacer un uso correcto de la misma, llegando en algunos casos a ser contraproducente si se tocan la cara en exceso tratando de recolocar una mascarilla que por lo general no se ajusta a su tamaño. El resto de ocupantes sí podrían ser multados con 100 euros si no la emplean.

Un único ocupante del coche

Evidentemente, tampoco es obligatorio llevar mascarilla en el coche si se viaja solo, ya que no existe el riesgo contagiar a otros ocupantes de COVID-19. Pero en el momento en el que se entre en contacto con otras personas, ya sea poniendo gasolina, o incluso sin bajar del coche en un puesto de peaje o un servicio de recogida de comida desde el propio vehículo, como existe en algunas cadenas de hamburgueserías, sí será obligatorio el uso de mascarilla.

Miembros de un mismo domicilio

Si las personas que comparten vehículo conviven en un mismo domicilio no están obligados a llevar mascarilla, puesto que existe el mismo riesgo de contagio en su propio hogar.

Prescripción médica

Algunas patologías médicas (físicas o psicológicas) pueden ser agravadas por el uso de la mascarilla, por lo que si se justifica esta incompatibilidad no será obligatorio el uso de mascarilla en el coche.

Causa de fuerza mayor

Una situación similar a la anterior es la “causa de fuerza mayor”, que debidamente justificada también exime del uso de mascarilla en un vehículo.

En moto sin mascarilla

Finalmente cabe señalar que una persona tampoco está obligada a llevar mascarilla en moto si va sólo en el vehículo, o si lo comparte con una persona y ambos llevan puestos un casco integral. Si se emplean cascos de tipo ‘jet’, lo más recomendable para evitar una multa de 100 euros es llevar siempre mascarilla.

Estas son las seis excepciones en las que no te podrán multar con 100 euros por no llevar mascarilla en el coche, durante una “nueva normalidad” cada vez más amenazada por los incesantes rebrotes por coronavirus.