Mascarilla en el coche, ¿cuándo se debe llevar?

Àlex SOler » 20 de julio, 2020

La mascarilla vuelve a ser obligatoria casi en toda España por culpa de los rebrotes de Covid-19 que están surgiendo por todo el país. De todas las comunidades, solo Madrid y Canarias mantienen su uso recomendado pero no obligatorio. Desde que Catalunya abriera la veda el pasado 9 de julio, todas las demás se han ido sumando hasta llegar a Castilla-La Mancha, donde será obligatoria a partir del próximo martes 21 de julio.

Todos los ejecutivos regionales han seguido el ejemplo catalán para imponer el uso de la mascarilla en cualquier espacio público, interior o exterior, incluso si se puede mantener la distancia de seguridad. Siguen habiendo excepciones, como la práctica deportiva, tomar el sol en la playa, bañarse en piscinas o el tiempo que se come y bebe en un restaurante o bar. En ese sentido, cabe recordar que en una piscina se debe llevar puesta siempre que se esté fuera del agua y que en bares y restaurantes su uso también es obligatorio excepto en el período en el que se come o bebe. La multa por no llevarla en los casos indicados será de 100 euros.

¿Se debe llevar en el coche?

Pero, ¿se debe llevar en el coche? La respuesta es: depende de los pasajeros. En principio, el uso individual del coche libera al conductor de llevar la mascarilla durante el desplazamiento. Lo mismo ocurre si viaja con una o más personas de su unidad familiar o que vivan bajo su mismo techo. En cambio, en caso de viajar con personas que no vivan en su misma casa, como pueden ser compañeros de trabajo, amigos u otros familiares, la mascarilla será obligatoria para todos, incluido el conductor.

La mascarilla en el coche, siempre a mano

Para los motoristas, su uso es recomendado pero no obligatorio cuando el motorista lleva un casco abierto. En el caso de llevar casco integral, el usuario puede circular tranquilo sin mascarilla. La situación cambia, sin embargo, si se lleva un pasajero. En ese sentido, si ambos pertenecen a la misma unidad familiar no hará falta llevar mascarilla, aunque se seguirá recomendando su uso si se circula con casco abierto. Si no conviven bajo el mismo techo, será obligatoria para los pasajeros con casco abierto.