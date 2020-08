¿Está prohibido fumar en el coche con el coronavirus?

Edgar Vivó » 17 de agosto, 2020

Debido a los rebrotes de coronavirus, el Gobierno ha prohibido fumar por la calle siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros entre personas. ¿Pero cómo afecta esta medida a los automovilistas: se puede fumar en el coche?

Según estipula el propio Reglamento de Circulación, fumar conduciendo no es un delito en sí, por lo que no te pueden multar por hacerlo. Pero esto no significa que el automovilista esté completamente libre de recibir una sanción por hacerlo, ya que los agentes pueden considerar que esta práctica puede generar una distracción que desencadene un accidente y, por tanto, sí puede recibir la consiguiente multa. Es decir, que no te pueden multar por el hecho en sí de fumar, sino por la distracción que supone hacerlo.

Sucede lo mismo con la obligación de llevar las dos manos en el volante, no te pueden multar por conducir con una sola mano, pero según el Reglamento de Circulación el conductor está en la obligación de estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo y manteniendo permanente la atención en la conducción, con lo que si te ven con una sola mano sobre el volante sí podrían sancionarte.

Encender un cigarrillo cuesta 4,1 segundos, lo que implica que, circulando a 100 km/h, se recorren 113 metros sin la atención plena en la carretera. Fumárselo requiere unos tres o cuatro minutos, es decir, seis kilómetros con una sola mano bien colocada en el volante, lo que en situaciones normales ya es peligroso de por sí. Encender, tirar la ceniza, apagar el cigarillo… todo causa distracciones y pone en riesgo la seguridad vial. El 60% de los accidentes y el 30% de las víctimas mortales se producen por distracciones, y fumar es una causa frecuente de distracción. Además, el humo del tabaco altera la capacidad motora y cognitiva, se tienen menos reflejos justo cuando más lo necesitas y así es más fácil sufrir un accidente.

¿Y cómo se aplica todo esto a la prohibición de fumar por el coronavirus? Al tratarse de un espacio cerrado y privado, en un coche no rigen las mismas normas que en la calle, por lo que los agentes no te pueden multar si fumas en el coche, a no ser que lo consideren una distracción para la conducción.

Otro caso distinto es que circules en el vehículo con una persona que no conviva en tu mismo domicilio y exista el riesgo de infección por COVID. En este caso no podrías fumar ya que no está permitido si quiera quitarse la mascarilla, con lo que los agentes te podrían multar no tanto por el hecho de fumar en el coche sino por no respetar las normas de utilización de las mascarillas.

Más allá de las cuestiones de si se puede fumar o no en el coche con estas nuevas restricciones por los rebrotes de coronavirus y las posibles sanciones por hacerlo, lo que sí está claro y donde un conductor nunca se librará de una multa es si arrojar una colilla durante la marcha. Esta acción, al igual que tirar por la ventanilla cualquier otro objeto, está sancionado con 200 euros de multa, más la retirada de 4 puntos del permiso de conducir.