El 7, número clave que te ayudará a evitar las multas de velocidad

NeoMotor » 12 de agosto, 2020

Seguro que alguna vez has experimentado la sensación de pasar por un radar muy cerca del límite de velocidad de la vía y te has quedado con la duda de si el aparato ha captado la posible infracción. Y es que, no todos los conductores conocen a qué velocidad detectan los radares el exceso de velocidad. La respuesta a este gran interrogante dependerá de varios factores, pero la clave está en el número 7.

Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) cuentan con un margen de error de 7 kilómetros por hora cuando el límite de velocidad de la carretera es de 100 km/h o menos. Esto significa que en un tramo señalizado a 50 km/h, el radar saltaría si circulas a más de 57 km/h, mientras que si la velocidad máxima de la vía es de 40 km/h, el aparato se dispararía si pasas a 48 km/h o más. Así sucede con todos los límites de velocidad hasta los 100 km/h.

La situación es diferente cuando los límites de velocidad superan dicha cifra, por ejemplo en autovías y autopistas. En estos casos, el número 7 también tiene un papel fundamental, ya que, se aplica el umbral del 7%. Así, si el tramo controlado por el radar de velocidad es de 110 km/h el dispositivo se activa cuando detecta un vehículo a 117,7 km/h o más. Lo mismo ocurre en las zonas de 120 km/h, donde se realizaría la foto a 128,4 km/h o más.

La DGT respeta estos márgenes porque sus radares cuentan con una probabilidad de error aproximadamente de entre el 3% y el 7%, dependiendo del modelo del aparato. Los más nuevos tienen una mayor precisión.

La diferenciación entre las velocidades superiores a 100 km/h y las inferiores, se debe a que si aplicáramos el margen de error del 7% en las velocidades de 30 km/h el radar saltaría a los 33 km/h, algo difícil de detectar para los conductores que tienen en sus vehículos velocímetros analógicos. Para evitar posibles confusiones, la DGT aplica el umbral de tolerancia de 7 km/h, por lo que en un tramo de 30 km/h el radar saltará a velocidades de 38 km/h o superiores.

Radares vacíos

Si te has saltado un radar a más velocidad de la permitida y no te ha llegado una multa de Tráfico, puede que sea porque la caja del aparato se encontrara vacía. La DGT reconoce que no todas las cajas de radar de velocidad contienen un aparato en su interior, puesto que algunas de ellas tienen únicamente un efecto disuasorio.

En el caso de los radares de tramo no existen márgenes que puedan salvar a los conductores que exceden por la mínima el límite de velocidad. Estas máquinas detectan la hora de entrada del vehículo y la hora de salida. A partir de estos datos calculan la velocidad media exacta a la que circula el automóvil.

Las sanciones de los radares de velocidad varían dependiendo de la velocidad a la que se ha saltado el control. Lógicamente, a mayor velocidad mayor es la multa económica y los puntos que te retirarán del carné de conducir.