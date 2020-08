10 motivos por los que te pueden multar y quizás no lo sepas

Claudia Rubio » 29 de agosto, 2020

Todos somos conscientes de las multas que los agentes de la autoridad nos pueden poner si no cumplimos con el Reglamento General de Circulación, siendo las más frecuentes las multas por exceso de velocidad, por no llevar puesto el cinturón de seguridad, por consumir alcohol y/o drogas, o por no pasar la ITV, entre otras. No obstante, existen otras acciones que también son sancionables por ley y puede que desconozcas, ya que no es habitual que los agentes multen a los conductores por ellas. A continuación, os exponemos una lista de los motivos más curiosos por los que te pueden multar.

10 motivos curiosos por los que te pueden multar

Sacar una mano o el brazo por la ventanilla del coche durante los calurosos meses de verano puede suponer una sanción de 100 euros. Esto se debe al incumplimiento del Artículo 18 del Reglamento General de Circulación, que dice:

“El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos”.

La ropa y el calzado a la hora de conducir también te pueden costar una multa si los agentes consideran que puede disminuir tu capacidad de controlar el coche, de forma que si conduces sin camiseta, con tacones, descalzo o con chanclas, puedes recibir una multa de 200 euros.

Aprovechar un semáforo en rojo para retocarte el maquillaje, leer una revista, comer o beber supone una multa de 200 euros y la retirada de dos puntos del permiso de conducir.

Llevar la música del coche muy alta de madrugada o cerca de un lugar de descanso como, por ejemplo, un hospital, te puede costar una multa de entre 80 y 100 euros, si el espacio se considera protegido.

El mal uso del claxon también supone una sanción económica de 80 euros. El claxon se debe emplear únicamente en caso de emergencia, para evitar un accidente de tráfico o si vas a adelantar a un vehículo y quieres remarcar la maniobra.

Circular por el carril izquierdo o el central si el derecho está libre puede costarte una multa de 200 euros.

Discutir al volante, morderse las uñas conduciendo, besar al copiloto o hacerle una peineta a otro vehículo supone una sanción económica de 80 euros, ya que son actos que distraen y obligan a apartar la vista de la carretera.

Ponerle gasolina al coche con el teléfono móvil o la radio encendidos es una falta leve de tráfico que puede ser multada con hasta 90 euros. Asimismo, hacerlo con el motor encendido y las luces puestas te puede costar una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carné de conducir.

Aparcar el coche en la arena de la playa puede costarte muy caro, ya que aparcar en espacios protegidos supone una multa de hasta 6.000 euros.